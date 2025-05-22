«Увидел сияние в грязи»: Фермер нашёл на своём участке 150 тонн золота

Во Франции фермер случайно раскопал на своём участке возле реки золотые самородки, их стоимость оценивается в 350 миллионов евро (примерно 320 миллиардов рублей). Вес находки составил почти 150 тонн. Историю счастливчика публикует Mirror.

52-летний Мишель Дюпон рассказал журналистам, что даже не подозревал о золоте на своём приусадебном участке и просто занимался земляными работами, как обычно. Внезапно он увидел, как что-то блеснуло в ручье. Фермер взялся за лопату и начал копать, после чего ему открылись несметные богатства. Дюпон добавил, что не собирается присваивать самородки и сдаст их государству.

«Я просто проводил плановую проверку своей земли. И тут я увидел странное сияние в грязи. Когда я копнул немного глубже, я не мог поверить в то, что держу в руках», – поделился француз.