«Увидел сияние в грязи»: Фермер нашёл на своём участке 150 тонн золота
Mirror: Во Франции 52-летний фермер раскопал на своём участке 150 тонн золота
Обложка © freepik
Во Франции фермер случайно раскопал на своём участке возле реки золотые самородки, их стоимость оценивается в 350 миллионов евро (примерно 320 миллиардов рублей). Вес находки составил почти 150 тонн. Историю счастливчика публикует Mirror.
52-летний Мишель Дюпон рассказал журналистам, что даже не подозревал о золоте на своём приусадебном участке и просто занимался земляными работами, как обычно. Внезапно он увидел, как что-то блеснуло в ручье. Фермер взялся за лопату и начал копать, после чего ему открылись несметные богатства. Дюпон добавил, что не собирается присваивать самородки и сдаст их государству.
«Я просто проводил плановую проверку своей земли. И тут я увидел странное сияние в грязи. Когда я копнул немного глубже, я не мог поверить в то, что держу в руках», – поделился француз.
Ранее в Великом Новгороде археологи раскопали древнейший клад, состоящий из серебряных украшений и монет. Было найдено целых три тайника, что говорит о трагических событиях тех лет, заставивших их обладателей прятать свои богатства.