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Регион
22 мая, 10:53

«Увидел сияние в грязи»: Фермер нашёл на своём участке 150 тонн золота

Mirror: Во Франции 52-летний фермер раскопал на своём участке 150 тонн золота

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Во Франции фермер случайно раскопал на своём участке возле реки золотые самородки, их стоимость оценивается в 350 миллионов евро (примерно 320 миллиардов рублей). Вес находки составил почти 150 тонн. Историю счастливчика публикует Mirror.

52-летний Мишель Дюпон рассказал журналистам, что даже не подозревал о золоте на своём приусадебном участке и просто занимался земляными работами, как обычно. Внезапно он увидел, как что-то блеснуло в ручье. Фермер взялся за лопату и начал копать, после чего ему открылись несметные богатства. Дюпон добавил, что не собирается присваивать самородки и сдаст их государству.

«Я просто проводил плановую проверку своей земли. И тут я увидел странное сияние в грязи. Когда я копнул немного глубже, я не мог поверить в то, что держу в руках», – поделился француз.

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Татьяна Миссуми
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