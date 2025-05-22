На Украине образовались огромные очереди из мужчин в военкоматы, но есть нюанс

На Украине наблюдаются очереди из мужчин, выстраивающихся перед военкоматами. Так, огромные толпы граждан были замечены в Одессе и в других регионах. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua» и портал «Инсайдер.ua. Однако причиной наплыва оказалось вовсе не желание отправиться на фронт.

Одесситы стоят в очередь на врачебную комиссию в военкомат. Фото © «Одесса INFO»

По словам журналистов, очереди связаны с требованием о повторном прохождении военно-врачебной комиссии. Граждане, ранее признанные ограниченно годными, должны до 5 июня заново подтвердить свой статус для отсрочки от службы.