На Украине образовались огромные очереди из мужчин в военкоматы, но есть нюанс
«Инсайдер.ua»: На всей территории Украины образовались очереди к военкоматам
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На Украине наблюдаются очереди из мужчин, выстраивающихся перед военкоматами. Так, огромные толпы граждан были замечены в Одессе и в других регионах. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua» и портал «Инсайдер.ua. Однако причиной наплыва оказалось вовсе не желание отправиться на фронт.
Одесситы стоят в очередь на врачебную комиссию в военкомат. Фото © «Одесса INFO»
По словам журналистов, очереди связаны с требованием о повторном прохождении военно-врачебной комиссии. Граждане, ранее признанные ограниченно годными, должны до 5 июня заново подтвердить свой статус для отсрочки от службы.
Ранее Life.ru рассказывал, что ежегодно сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) получают огромные суммы, но это не зарплаты, а взятки. Деньги они берут с обычных граждан Незалежной для того, чтобы мужчины не попали на фронт или получили отсрочку.