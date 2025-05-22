«Русские витязи» снова нарушили законы физики на Су-35 и восхитили зрителей в Малайзии

Российская пилотажная группа «Русские витязи» показала свою программу в небе на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2025, проходящей на острове Лангкави в Малайзии с 20 по 24 мая. Видео полёта публикуется в самой группе «Витязей» в соцсети.

Полёт «Витязей». Видео © VK / АГВП «Русские витязи»

Экипажи врывались в небо на сверхманевренных Су-35С и удивили зрителей шоу воздушными фигурами «зеркало», «колокол», роспуск, а также показали фирменные манёвры «петля Нестерова», «бочка» и «вираж». И, конечно, пилоты в финале выступления смогли пролететь на предельно небольшой высоте, чтобы дать насладиться всем присутствующим красотой русской авиации.