В российском регионе увеличили выплату за контракт с Минобороны до 2 млн рублей

В Ростовской области решили увеличить выплаты военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны РФ на службу в определённых воинских формированиях. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Выплату в размере двух миллионов рублей будут получать военнослужащие частей, определённых документом. Важно, что для получения выплаты необходимо заключить контракт на территории нашего региона», — написал глава области.

Для тех, кто выбирает службу в иных подразделениях, региональная поддержка останется на уровне одного миллиона рублей. При этом федеральная единовременная выплата от Министерства обороны, составляющая 400 тысяч рублей, сохраняется для всех категорий бойцов без изменений.

При этом вне зависимости от места прохождения службы, семьи военнослужащих будут обеспечены всем необходимым. Все инициативы, касающиеся поддержки участников СВО, будут рассматриваться и воплощаться оперативно, без каких-либо задержек, пообещал губернатор.