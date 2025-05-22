ВСУ обстреляли магазин и уничтожили гражданский автомобиль в Запорожской области
Балицкий: ВСУ нанесли удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области
Обложка © Telegram / Евгений Балицкий
В результате артобстрела, проведённого ВСУ, в городе Каменка-Днепровская (Запорожская область) был повреждён гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Противник совершил артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской. Один из ударов пришёлся на припаркованный возле магазина гражданский автомобиль», — написал Балицкий в своем telegram-канале.
Удар по гражданскому автомобилю в Каменке-Днепровской. Видео © Telegram / Евгений Балицкий
Он добавил, что машина полностью уничтожено, также частично повреждено здание магазина и окружающая территория. На месте инцидента работают экстренные службы. По словам губернатора, информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ осуществили ракетный удар по Васильевке в Запорожском регионе, в результате которого пострадали два человека. Оба пострадавших являются мирными жителями Васильевки и получили осколочные ранения различной степени тяжести. В настоящее время им предоставляется необходимая медицинская помощь в местной больнице.