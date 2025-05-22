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Регион
22 мая, 12:38

ВСУ обстреляли магазин и уничтожили гражданский автомобиль в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

Обложка © Telegram / Евгений Балицкий

В результате артобстрела, проведённого ВСУ, в городе Каменка-Днепровская (Запорожская область) был повреждён гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник совершил артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской. Один из ударов пришёлся на припаркованный возле магазина гражданский автомобиль», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

Удар по гражданскому автомобилю в Каменке-Днепровской. Видео © Telegram / Евгений Балицкий

Он добавил, что машина полностью уничтожено, также частично повреждено здание магазина и окружающая территория. На месте инцидента работают экстренные службы. По словам губернатора, информации о пострадавших на данный момент нет.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ осуществили ракетный удар по Васильевке в Запорожском регионе, в результате которого пострадали два человека. Оба пострадавших являются мирными жителями Васильевки и получили осколочные ранения различной степени тяжести. В настоящее время им предоставляется необходимая медицинская помощь в местной больнице.

Анастасия Никонорова
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