ВСУ обстреляли магазин и уничтожили гражданский автомобиль в Запорожской области

В результате артобстрела, проведённого ВСУ, в городе Каменка-Днепровская (Запорожская область) был повреждён гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник совершил артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской. Один из ударов пришёлся на припаркованный возле магазина гражданский автомобиль», — написал Балицкий в своем telegram-канале.

Удар по гражданскому автомобилю в Каменке-Днепровской. Видео © Telegram / Евгений Балицкий

Он добавил, что машина полностью уничтожено, также частично повреждено здание магазина и окружающая территория. На месте инцидента работают экстренные службы. По словам губернатора, информации о пострадавших на данный момент нет.