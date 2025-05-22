Стрелял по советским вертолётам: Коц назвал причину не героизировать Красноперова

История вернувшегося в Россию бывшего советского солдата, который провёл 40 лет в Афганистане после дезертирства, вызывает серьёзные вопросы. Военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале обратил внимание на противоречия в рассказах самого Сергея Красноперова (ныне Нурмомада).

С одной стороны российским СМИ он представлял себя жертвой обстоятельств, утверждая, что покинул часть из-за издевательств сослуживцев и никогда не воевал против СССР. Однако в интервью американскому журналисту Джерому Старки Красноперов детально описывал своё участие в боевых действиях против советских войск: ремонт оружия моджахедов, точную стрельбу по вертолётам, что в итоге заставило советских лётчиков прекратить полёты в этот район.

«История сразу играет другими красками. Дело, конечно, прошлое. И сам себя он давно наказал. Но и героизировать его сейчас я никакого резона не вижу», — написал Коц, добавив, что случай Красноперова удивительно напоминает другие истории ушедших к душманам бойцов советской армии.