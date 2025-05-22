Роскачество составило антирейтинг ресторанов, где в пиццу кладут далеко не моцареллу

В пиццу «Додо», «Папа Джонс», «Токио-City», IL Patio и PizzaSushiWok добавляют не настоящий сыр, а его дешёвые аналоги. Об этом свидетельствуют результаты исследования Роскачества, оказавшиеся в распоряжении Life.ru.

Эксперты проверили, насколько хорош сыр в пицце «Маргарита» в разных ресторанах. Сходу провалились 9 заведений. Антирейтинг возглавили «Цезарь», «Токио-City», «Империя пиццы», PizzaSushiWok и «ПиццаН». В их сыре было крайне мало молочного жира, а значит, вместо него туда подмешивали фальсификат. Чуть более успешно проверка прошла для «Додо Пиццы», «Папы Джонса» и IL Patio, но они также попались на использовании суррогата. Большинство нарушителей, правда, продают свою продукцию по довольно низким ценам — от 56 до 130 рублей за 100 граммов.

А теперь победители, которые могут собой гордиться: самый натуральный сыр по итогам проверки оказался в «Маргаритах» торговых марок Spar, Domino Pizza, Zotman Pizza, «Алло! Пицца», «Тануки», «Вкусвилл», «Много лосося», «Сыроварня» и «Якитория».

«Если отклонений много, но фитостеринов нет — это может быть связано с технологией или качеством сырья. Как пример приведем сыр в пицце Zotman Pizza, где отклонения по 13 группам, что может показаться довольно странным, ведь анализ показал 99% молочного жира. Возможно, для изготовления сыра использовали восстановленное молоко или не моцареллу, а другой сыр, более длительного созревания, либо повлияла на триглицеридный профиль температурная обработка (запекание пиццы)», – отметили эксперты.