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22 мая, 12:43

Онколог Валерий Чиссов пожелал Путину помощи от Бога

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский хирург-онколок, академик РАМН Валерий Чиссов пожелал президенту России Владимиру Путину помощи от Бога. По его словам, на лидера ложится колоссальная нагрузка.

Академик Валерий Чиссов пожелал Путину помощи от Бога. Видео © Life.ru

«Я хочу пожелать вам крепчайшего здоровья, потому что та нагрузка, которая на вас лежит, мне, как врачу и человеку, даже удивительно, как это всё вами переносится. Я думаю, что здесь не мирская помощь нужна вам, а помощь Бога. И я думаю, что Бог оказывает вам помощь, да хранит Господь Бог вас во благо нашего народа, нашего государства», — сказал академик на вручении государственных наград в Кремле.

Путин лично вручил Лаврову орден Андрея Первозванного в Кремле
Путин лично вручил Лаврову орден Андрея Первозванного в Кремле

Ранее Life.ru сообщал, что Путин вручил золотые звёзды Героев России ефрейтору Людмиле Болилой и главному врачу Алёшковской центральной районной больницы Херсонской области Владимиру Харлану. Также награду получили космонавты Константин Борисов, Александр Гребёнкин и Николай Чуб. Кроме того, им было присвоено почётное звание лётчиков-космонавтов Российской Федерации.

Александра Мышляева
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