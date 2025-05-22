Онколог Валерий Чиссов пожелал Путину помощи от Бога
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российский хирург-онколок, академик РАМН Валерий Чиссов пожелал президенту России Владимиру Путину помощи от Бога. По его словам, на лидера ложится колоссальная нагрузка.
Академик Валерий Чиссов пожелал Путину помощи от Бога. Видео © Life.ru
«Я хочу пожелать вам крепчайшего здоровья, потому что та нагрузка, которая на вас лежит, мне, как врачу и человеку, даже удивительно, как это всё вами переносится. Я думаю, что здесь не мирская помощь нужна вам, а помощь Бога. И я думаю, что Бог оказывает вам помощь, да хранит Господь Бог вас во благо нашего народа, нашего государства», — сказал академик на вручении государственных наград в Кремле.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин вручил золотые звёзды Героев России ефрейтору Людмиле Болилой и главному врачу Алёшковской центральной районной больницы Херсонской области Владимиру Харлану. Также награду получили космонавты Константин Борисов, Александр Гребёнкин и Николай Чуб. Кроме того, им было присвоено почётное звание лётчиков-космонавтов Российской Федерации.