Онколог Валерий Чиссов пожелал Путину помощи от Бога

«Я хочу пожелать вам крепчайшего здоровья, потому что та нагрузка, которая на вас лежит, мне, как врачу и человеку, даже удивительно, как это всё вами переносится. Я думаю, что здесь не мирская помощь нужна вам, а помощь Бога. И я думаю, что Бог оказывает вам помощь, да хранит Господь Бог вас во благо нашего народа, нашего государства», — сказал академик на вручении государственных наград в Кремле.