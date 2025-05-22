Онлайн-продажи стали самой популярной категорией у российских предпринимательниц

Продвижение в сфере e-commerce стало самым популярным направлением среди женщин-предпринимателей, говорится в совместном исследовании VK и маркетплейса Flowwow, приуроченном ко Дню российского предпринимательства. За последний год более 23% маркетинговых затрат предпринимательниц, ведущих бизнес на площадках VK, пришлось именно на e-commerce. В тройку наиболее популярных сфер продвижения также вошли отдых и развлечения (18% рекламных размещений) и образование (13%).

На Flowwow предпринимательницы чаще всего занимаются продажей цветов — эта категория представлена у 82% участниц. Также востребованы направления, связанные с кондитерскими изделиями и пекарнями (9%) и съедобными букетами (5%).

В первом квартале текущего года рекламные затраты предпринимательниц на платформах VK увеличились на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом основной акцент делается на продвижение сообществ в социальных сетях, на которые приходится 68% всех размещений.

«Селлеры создают страницы своего бренда, где размещают ссылки на карточки товаров на маркетплейсах. Это позволяет им расширить охваты и повысить узнаваемость бренда, одновременно, снижая расходы на логистику и маркетинг», — отметила директор направления b2b-маркетинга Flowwow Полина Воронина.

Согласно информации Flowwow, ежегодный рост выручки у россиянок превышает 70%. Наиболее высокий спрос наблюдается в периоды праздников — 8 Марта, 14 февраля и в День матери. По обороту впереди остаются Москва и Санкт-Петербург. Среди регионов женское предпринимательство больше всего приносит доход в Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Татарстане, а также в Ростовской и Самарской областях.