Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 13:08

Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Савченко

Олег Савченко. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Олег Савченко. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко. Решение было принято на основании его личного заявления, в котором он пояснил свой уход необходимостью сосредоточиться на новой работе, связанной с развитием международного транспортного коридора в страны Африки и Ближнего Востока. Эта деятельность предполагает частые зарубежные командировки, что несовместимо с депутатскими обязанностями.

Савченко, имеющий значительный парламентский опыт, в разговоре с РИА «Новости» подчеркнул, что не завершает политическую карьеру окончательно. Он отметил, что готов вернуться в политику, если будет востребован. Депутат представлял Волжский одномандатный округ № 84 в Волгоградской области и занимал должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку.

За время своей политической карьеры Савченко избирался в Госдуму четыре созыва подряд — IV, V, VI и текущий VIII созыв, в который он был избран в сентябре 2021 года. Решение о прекращении его полномочий было принято в ходе пленарного заседания без дополнительных обсуждений, в соответствии с установленной законодательством процедурой.

Миллиардер в отставке: почему один из богатейших депутатов России Олег Савченко покидает Госдуму
Миллиардер в отставке: почему один из богатейших депутатов России Олег Савченко покидает Госдуму

Напомним, на днях стало известно, что состоящий во фракции «Единая Россия» Олег Савченко, известный как один из самых состоятельных парламентариев ГД, подал прошение о досрочном прекращении его полномочий. Причиной такого решения стал переход на новую должность, связанную с крупным проектам международного характера.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar