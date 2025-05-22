Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Савченко

Государственная Дума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Олега Савченко. Решение было принято на основании его личного заявления, в котором он пояснил свой уход необходимостью сосредоточиться на новой работе, связанной с развитием международного транспортного коридора в страны Африки и Ближнего Востока. Эта деятельность предполагает частые зарубежные командировки, что несовместимо с депутатскими обязанностями.

Савченко, имеющий значительный парламентский опыт, в разговоре с РИА «Новости» подчеркнул, что не завершает политическую карьеру окончательно. Он отметил, что готов вернуться в политику, если будет востребован. Депутат представлял Волжский одномандатный округ № 84 в Волгоградской области и занимал должность заместителя председателя комитета по финансовому рынку.

За время своей политической карьеры Савченко избирался в Госдуму четыре созыва подряд — IV, V, VI и текущий VIII созыв, в который он был избран в сентябре 2021 года. Решение о прекращении его полномочий было принято в ходе пленарного заседания без дополнительных обсуждений, в соответствии с установленной законодательством процедурой.