Собянин: Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника ВСУ на подлёте к Москве
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Российские силы ПВО сбили ещё четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбито ещё четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.
Напомним, ВСУ проводят массированную атаку дронами на регионы России, в частности пытаются добраться до столицы. Средства противовоздушной обороны РФ успешно отражают атаку. С вечера 20 мая до утра 22 мая было сбито почти 500 украинских БПЛА.