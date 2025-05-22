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Регион
22 мая, 12:56

Собянин: Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Российские силы ПВО сбили ещё четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбито ещё четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

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Напомним, ВСУ проводят массированную атаку дронами на регионы России, в частности пытаются добраться до столицы. Средства противовоздушной обороны РФ успешно отражают атаку. С вечера 20 мая до утра 22 мая было сбито почти 500 украинских БПЛА.

Наталья Афонина
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