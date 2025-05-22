Собянин: Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника ВСУ на подлёте к Москве

Российские силы ПВО сбили ещё четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбито ещё четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.