В Москве спасатели вытащили собаку, застрявшую в глубокой бобровой норе

Спасатели извлекли собаку, которая провалилась в бобровую нору в районе Митино в Москве. Об этом в четверг, 22 мая, сообщили в пресс-службе городского департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Фото © Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

По прибытии спасатели обнаружили глубокую бобровую нору, где собака оказалась в плену. Жилище бобра оказалось настоящим лабиринтом, что усложняло задачу по спасению животного.

По словам представителей ведомства спасатели работали около часа, раскапывая землю и используя специализированное оборудование для срезания корней. Когда путь к собаке был освобождён, её хозяйка позвала питомца, и он успешно вышел на её голос. В ходе операции никто не пострадал