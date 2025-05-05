Пенсионерку с собакой спас незнакомый парень после взрыва дома в Москве

После взрыва в московской многоэтажке соседи начали помогать друг другу покидать здание. Женщина по имени Людмила поделилась с Life.ru, что в момент ЧП оказалась заперта в своей квартире вместе с собакой. Спас её совершенно незнакомый юноша.

«Стали все бегать, кричать «выходите», а как мне выходить, у меня дверь всю перекосило. <…> Дверь выбило, и она загородила мне весь проём», — рассказала Людмила.

Пенсионерку заблокировало в квартире после взрыва. Видео © Life.ru

Пожилая женщина начала звать на помощь. Вскоре кто-то из соседей пришёл на её зов. Он смог установить дверь вертикально и помочь Людмиле выйти с её маленьким псом. Пенсионерка успела захватить лишь собаку и сумку. Все документы и необходимые вещи остались в квартире.

Людмила также сообщила, что дома у неё остались несколько клеток с канарейками. Она переживает, что птицы могли погибнуть из-за сильного задымления. Жителей всё ещё не пускают в дом, поэтому проверить своих питомцев пока не представляется возможным.