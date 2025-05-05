Удалось спасти девочку: Соседка рассказала, как взрыв разворотил лестничную клетку пострадавшего дома

«Я выскочила в коридор — вокруг было как после бомбёжки», — поделилась потрясённая женщина, ставшая свидетельницей трагедии вечером 4 мая.

По её словам, в первые минуты после взрыва соседям удалось спасти маленькую девочку, которая оказалась заблокирована в одной из комнат охваченной пламенем квартиры. На помощь ребёнку бросились мужчины с нижних этажей. Однако попытка спасти женщину из той же квартиры, к сожалению, оказалась безуспешной — несчастную придавило тяжёлой бетонной плитой.