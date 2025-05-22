«У меня появилась цель»: Парализованный участник СВО вопреки прогнозам смог сделать первые шаги
Парализованного участника СВО из Свердловской области выписали из больницы
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После длительной реабилитации Александр Волков, участник боевых действий из Свердловской области, который, по данным URA.RU, остался без поддержки супруги, был выписан из больницы. Родственники забрали бойца домой, теперь мужчина способен передвигаться самостоятельно.
«Оглядываясь назад, я сам поражаюсь, как смог выстоять. Операции. Отчаяние. Казалось, что выхода нет. Но потом, попав в руки настоящих профессионалов, у меня появилась цель — мои дети. Я должен проводить сына в первый класс. И вот я снова дома, в окружении родных стен, заботы и поддержки моей мамы», — рассказал он.
Волков рассказал, что с каждым днём его самочувствие улучшается. Он надеется, что совсем скоро сможет отказаться от трости и вновь начнёт передвигаться самостоятельно. Врачи поначалу давали неблагоприятный прогноз — мужчине грозила полная потеря подвижности. Однако благодаря интенсивной реабилитации, которую Волков проходил в одной из клиник Екатеринбурга, произошли значительные изменения: человек, который с лета 2023 года до ноября 2024 года не был способен даже сидеть, сейчас начал понемногу ходить.
Ранее Life.ru сообщал, что журналисты нашли российского военнослужащего с позывным Юфи, который, находясь под вражеским обстрелом, прошёл 30 километров и спас двух раненых сослуживцев. Оказалось, что во время этой операции он сам получил ранение, но всё равно смог вывезти товарищей в безопасное место. Сейчас, вспоминая произошедшее, военный с улыбкой рассказывает, как его друг, которого он нёс за спиной, постоянно паниковал и видел везде дроны.