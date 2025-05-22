Убийца эскадрилий: В США напуганы новой ядерной ракетой ВС РФ класса «воздух-воздух»

Российские Воздушно-космические силы начали принимать на вооружение новую ракету класса «воздух-воздух», которая может быть оснащена ядерной боевой частью, способной поражать целые эскадрильи противника. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine со ссылкой на отчёт разведывательного управления ВС США, речь может идти о модификации ракеты большой дальности Р-37М.

Особенностью новой ракеты является её мощная боевая часть массой 60 кг, что примерно в три раза превышает стандартные показатели для этого класса вооружений. Такие характеристики позволяют оснащать ракету миниатюрной ядерной боеголовкой. Носителями модернизированных Р-37М могут выступать современные истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31БМ.

«Ракета Р-37М несёт очень большую 60-килограммовую боеголовку, что примерно в три раза больше тех, которые обычно устанавливаются на ракетах класса «воздух-воздух», что обеспечивает возможность установки миниатюрной ядерной боевой части», — утверждает автор.

Эксперты издания отмечают, что применение таких ракет с ядерным оснащением теоретически позволяет одному российскому самолёту эффективно противостоять целым соединениям авиации противника. При этом точные тактико-технические характеристики нового вооружения остаются закрытыми. Появление такого оружия может существенно изменить баланс сил в воздушном пространстве.