Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, вице-президент РСМД Евгений Бужинский привёл технические расчёты, демонстрирующие возможности российского ракетного вооружения. По его данным, гиперзвуковая ракета «Искандер» с ядерной боеголовкой, запущенная из Калининградской области, способна достичь Берлина (Германия) за 200 секунд. Это заявление было сделано в контексте обсуждения возможных поставок немецкого ракетного вооружения Украине.

«Если говорить о гиперзвуковых ракетах. Всё это посчитано. При пуске, например, ракеты «Искандер» из Калининградской области в ядерном оснащении до Берлина долетят за 200 секунд», — цитирует генерала «Царьград» .

Бужинский дополнил, что Украине уже несколько лет поставляются ракеты Storm Shadow и Scalp. Они схожи по своим характеристикам с Taurus, однако это не принесло ощутимых результатов для Киева. По словам эксперта, даже западные военные аналитики отмечают минимальный эффект от данных ракет. При этом российские силы ПВО нарабатывают колоссальный опыт в перехвате ракет НАТО, отметил генерал.