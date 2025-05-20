«Всё посчитано»: Генерал раскрыл, как быстро ядерный «Искандер» достигнет Берлина
Генерал Бужинский: Ядерная ракета «Искандер» уничтожит Берлин через 200 секунд
ОТРК «Искандер». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia
Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, вице-президент РСМД Евгений Бужинский привёл технические расчёты, демонстрирующие возможности российского ракетного вооружения. По его данным, гиперзвуковая ракета «Искандер» с ядерной боеголовкой, запущенная из Калининградской области, способна достичь Берлина (Германия) за 200 секунд. Это заявление было сделано в контексте обсуждения возможных поставок немецкого ракетного вооружения Украине.
«Если говорить о гиперзвуковых ракетах. Всё это посчитано. При пуске, например, ракеты «Искандер» из Калининградской области в ядерном оснащении до Берлина долетят за 200 секунд», — цитирует генерала «Царьград».
Бужинский дополнил, что Украине уже несколько лет поставляются ракеты Storm Shadow и Scalp. Они схожи по своим характеристикам с Taurus, однако это не принесло ощутимых результатов для Киева. По словам эксперта, даже западные военные аналитики отмечают минимальный эффект от данных ракет. При этом российские силы ПВО нарабатывают колоссальный опыт в перехвате ракет НАТО, отметил генерал.
Напомним, несколькими днями ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил, что правительство ФРГ сейчас не рассматривает возможность поставок крылатых ракет Taurus на Украину. Верить этому на слово едва ли стоит, ведь перед этим глава бундестага принял решение больше не обсуждать эту тему в публичной плоскости.