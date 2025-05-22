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Регион
22 мая, 13:38

Собянин: ПВО сбили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российские силы ПВО сбили ещё четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Военные сбили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин у себя в телерам-канале.

Собянин: Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника ВСУ на подлёте к Москве
Собянин: Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника ВСУ на подлёте к Москве

Напомним, ВСУ осуществляют крупномасштабные атаки дронами на территории России, в том числе пытаясь достичь столичного региона. Российские системы ПВО успешно отражают удары. С вечера 20 мая по утро 22 мая было уничтожено почти 500 украинских беспилотников. По информации Минобороны РФ, наибольшее число дронов было сбито в Орловской (135) и Курской (121) областях. Кроме того, значительное количество БПЛА было перехвачено над Московской (63), Брянской (59) и Тульской (20) областями.

Александра Мышляева
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