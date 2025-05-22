Хинштейн: В Курской области один мужчина погиб и двое ранены при обстреле ВСУ

Житель Курской области погиб при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Трагедия произошла в деревне Гирьи Беловского района.

«Бесчеловечные преступления ВСУ. Сегодня враг обстрелял деревню Гирьи Беловского района. К глубокой скорби, погиб 50-летний мирный житель», — говорится в сообщении.

Врио губернатора выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также при обстреле пострадали двое мужчин, они получили множественные осколочные ранения. Хинштейн уверен, что медики сделают всё, чтобы поставить их на ноги как можно скорее.

Несмотря на полное освобождение Курской области, находиться в приграничных районах всё ещё опасно, добавил Хинштейн.