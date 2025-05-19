Бастрыкин рассказал, сколько гражданских погибло с начала СВО из-за обстрелов ВСУ
Бастрыкин: С начала СВО на территории РФ погиб 621 мирный житель
Александр Бастрыкин. Обложка © Kremlin.ru
С начала СВО российская территория подвергается обстрелам, в результате которых, по словам главы СК Александра Бастрыкина, погиб 621 мирный житель, в том числе 38 детей. Более трёх тысяч человек получили ранения. Эти данные он озвучил на Петербургском юридическом форуме-2025.
Бастрыкин доложил о количестве жертв среди мирных жителей. Видео © Трансляция ПМЮФ-2025
«Установлена и доказана гибель 621 мирного жителя. Из них 38 детей. Не менее 3217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних», — сказал Бастрыкин.
Он также уточнил, что СК возбудил более трёх тысяч уголовных дел — в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.
Украинские силы продолжают обстрелы гражданских объектов и территорий, где проживает мирное население РФ. Ранее Life.ru сообщал, что дрон ВСУ убил одну женщину и серьёзно покалечил другую под Белгородом. В том же регионе другой беспилотник повредил автобус, водителя экстренно госпитализировали. А в Курской области после падения дрона ВСУ загорелась кровля школы.