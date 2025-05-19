Бастрыкин рассказал, сколько гражданских погибло с начала СВО из-за обстрелов ВСУ

С начала СВО российская территория подвергается обстрелам, в результате которых, по словам главы СК Александра Бастрыкина, погиб 621 мирный житель, в том числе 38 детей. Более трёх тысяч человек получили ранения. Эти данные он озвучил на Петербургском юридическом форуме-2025.

Бастрыкин доложил о количестве жертв среди мирных жителей. Видео © Трансляция ПМЮФ-2025

«Установлена и доказана гибель 621 мирного жителя. Из них 38 детей. Не менее 3217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних», — сказал Бастрыкин.