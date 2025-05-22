«Настоящий тихушник»: Бородин заявил о корыстном мотиве Реввы после получения гражданства России

Шоумен Александр Ревва, получивший гражданство России, может являться и обладателем украинского паспорта. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он призвал проверить законность получения паспорта РФ, а также отметил, что комик может быть дружен с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

«Для меня он самый настоящий тихушник, который получил российское гражданство. Могу предположить, что паспорт он получил через каких-то знакомых. За всё время спецоперации мы не увидели его собственного отношения к происходящему, поэтому хочу задать ему этот вопрос и услышать, что он скажет», — приводит слова Бородина «Абзац».

Общественник не сомневается, что у шоумена есть второе гражданство. Основываясь на своём личном опыте, Бородин отметил, что родные таких «тихушников» проживают в других странах. Сами они зарабатывают деньги в России, а тратят за рубежом. По мнению Бородина, эта неправильная ситуация, ведь артисты в сложное для страны время должны поддерживать её. В связи с этим глава ФПБК намерен подать обращение с просьбой проверить законность получения паспорта РФ Реввой.

Кроме того, активист напомнил, что мать и отчим юмориста, родившегося в Донецке, жаловались, что он не помогал им финансами и не привозил гуманитарную помощь в Донбасс. Бородин уверен, что российский паспорт нужен комику для снятия клейма украинца и возможности продолжать зарабатывать в РФ.

«Это всё сделано для того, чтобы зарабатывать деньги в нашей стране, потому что в других странах он никому не интересен, не востребован. И, соответственно, он делает всё так, чтобы здесь продолжать зарабатывать, — сказал общественник NEWS.ru.

В начале СВО Ревва одним из первых опубликовал в соцсетях пост с чёрным квадратом. Затем он удалил публикацию, но при этом уехал на полгода в Дубай.