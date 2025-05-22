Истекающую кровью модель OnlyFans увезли в больницу после секса с 583 мужчинами за 6 часов
Австралийская модель OnlyFans Найт попала в больницу после секса с 583 мужчинами
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anniekknight
Контент-мейкер известной платформы OnlyFans Энни Найт оказалась в госпитале с кровотечением. Причиной стало участие австралийской модели в безумном сексуальном марафоне, который завершился для неё весьма плачевно.
Всего за шесть часов Энни вступила в интимную связь с 583 мужчинами. Сразу после завершения этого изнурительного мероприятия, в одно из воскресений, девушка была вынуждена обратиться за экстренной медицинской помощью, ведь обнаружила у себя кровотечение. Вряд ли, из носа.
«Думаю, 583 парня за день — это не очень хорошо для твоего тела», — написала модель у себя в соцсети после того, как пришла в себя.
Реакция интернет-аудитории на произошедшее оказалась неоднозначной. Часть пользователей выразила сочувствие и поддержала Энни, в то время как другие смешали её с грязью.
На этой платформе девушки иногда соревнуются в сексуальной «выносливости». Ранее британская эротическая модель установила мировой рекорд, занявшись сексом с 1 057 мужчинами за 12 часов. В конце своего марафона она обнаружила, что беременна, и пообещала транслировать роды.