Накрутил арабских ботов за 8 млн: Названа причина ареста экс-главы Binance в СНГ

Сооснователь крипто-игры Blum и бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис арестован по обвинению в мошенничестве, связанном с продажей рекламы в Blum. По заявлению рекламодателя Олега Полунина, Смеркис обманным путём получил 100 тысяч долларов за привлечение арабских ботов вместо обещанной реальной аудитории, сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, Смеркис гарантировал эффективную рекламу с живыми, платёжеспособными пользователями и высокой конверсией, что оправдывало высокую стоимость его услуг. В результате за почти 8 миллионов рублей Полунин получил накрученных ботов низкого качества.

После безуспешных попыток договориться о возврате средств, Полунин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, что привело к аресту Смеркиса. Сейчас на имя Полунина открыт счёт, предположительно командой Смеркиса, для возврата денег. Адвокат блогера Дмитрий Ульянов настаивает, что дело фальсифицировано и отрицает причастность сооснователя крипто-игры к мошенничеству.