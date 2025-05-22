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22 мая, 15:05

Накрутил арабских ботов за 8 млн: Названа причина ареста экс-главы Binance в СНГ

Mash: Сооснователь Blum Смеркис обманул клиента, продав ему ботов за 8 млн руб.

Владимир Смеркис. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ smerkis

Владимир Смеркис. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ smerkis

Сооснователь крипто-игры Blum и бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис арестован по обвинению в мошенничестве, связанном с продажей рекламы в Blum. По заявлению рекламодателя Олега Полунина, Смеркис обманным путём получил 100 тысяч долларов за привлечение арабских ботов вместо обещанной реальной аудитории, сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, Смеркис гарантировал эффективную рекламу с живыми, платёжеспособными пользователями и высокой конверсией, что оправдывало высокую стоимость его услуг. В результате за почти 8 миллионов рублей Полунин получил накрученных ботов низкого качества.

После безуспешных попыток договориться о возврате средств, Полунин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, что привело к аресту Смеркиса. Сейчас на имя Полунина открыт счёт, предположительно командой Смеркиса, для возврата денег. Адвокат блогера Дмитрий Ульянов настаивает, что дело фальсифицировано и отрицает причастность сооснователя крипто-игры к мошенничеству.

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Напомним, что о задержании Владимира Смеркиса стало известно в воскресенье, 18 мая. На данный момент он находится под стражей. Представители проекта Blum заявили, что блогер уже не работает на посту директора по маркетингу и вовсе не имеет никакого отношения к разработке игры.

Наталья Афонина
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