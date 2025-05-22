Команду Трампа обвинили в незнании истории конфликта на Украине
Time: США не знают предпосылок и особенностей конфликта на Украине
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Американские и европейские дипломаты отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа сталкивается с трудностями в восприятии исторических предпосылок и особенностей конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Time.
«Команде Трампа порой болезненно очевидно не хватает знания фактов», — говорится в публикации.
По словам западного дипломата, принимавшего участие в обсуждениях ситуации на Украине во время визитов в Белый дом, администрация Трампа не обладает необходимой осведомлённостью о множестве исторических аспектов данного конфликта. Другой источник с украинской стороны выразился ещё резче. По его словам, американцы занимают поучительную позицию и убеждены в своём всезнании, поэтому не готовы выслушивать другие точки зрения.
Ранее после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров о своём несогласии с идеей безоговорочного прекращения огня. Он также отметил, что не использовал бы термин «безусловный». После его замечания лидеры европейских стран приняли решение отказаться от употребления этого выражения.