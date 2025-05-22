Команду Трампа обвинили в незнании истории конфликта на Украине

Американские и европейские дипломаты отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа сталкивается с трудностями в восприятии исторических предпосылок и особенностей конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Time.

«Команде Трампа порой болезненно очевидно не хватает знания фактов», — говорится в публикации.

По словам западного дипломата, принимавшего участие в обсуждениях ситуации на Украине во время визитов в Белый дом, администрация Трампа не обладает необходимой осведомлённостью о множестве исторических аспектов данного конфликта. Другой источник с украинской стороны выразился ещё резче. По его словам, американцы занимают поучительную позицию и убеждены в своём всезнании, поэтому не готовы выслушивать другие точки зрения.