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22 мая, 14:48

Команду Трампа обвинили в незнании истории конфликта на Украине

Time: США не знают предпосылок и особенностей конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Zack Frank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Zack Frank

Американские и европейские дипломаты отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа сталкивается с трудностями в восприятии исторических предпосылок и особенностей конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Time.

«Команде Трампа порой болезненно очевидно не хватает знания фактов», — говорится в публикации.

По словам западного дипломата, принимавшего участие в обсуждениях ситуации на Украине во время визитов в Белый дом, администрация Трампа не обладает необходимой осведомлённостью о множестве исторических аспектов данного конфликта. Другой источник с украинской стороны выразился ещё резче. По его словам, американцы занимают поучительную позицию и убеждены в своём всезнании, поэтому не готовы выслушивать другие точки зрения.

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Ранее после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров о своём несогласии с идеей безоговорочного прекращения огня. Он также отметил, что не использовал бы термин «безусловный». После его замечания лидеры европейских стран приняли решение отказаться от употребления этого выражения.

Александра Мышляева
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