Утверждённая бывшим президентом США Джо Байденом военная помощь для Украины подходит к концу. Однако действующий американский лидер Дональд Трамп может отказаться от дальнейшего финансирования, чтобы ускорить завершение конфликта. Об этом рассказал политолог, член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

«Утверждённая при администрации Байдена военная помощь киевскому режиму действительно подходит к концу, и это создаёт значительные сложности для Зеленского», — подчеркнул эксперт.

По его словам, дальнейшее финансирование Украины становится всё менее привлекательным для США. Во-первых, главе Белого дома нужно сокращать внешние расходы для решения внутренних проблем. Во-вторых, долгосрочная поддержка Киева лишает Вашингтон ресурсов, необходимых для стратегических целей, например, противостояния с Китаем или Ираном.

Собеседник РИА «ФедералПресс» полагает, что республиканец может возложить бремя финансирования на ЕС, чтобы сэкономить миллиарды долларов. Таким образом США могут ускорить завершение украинского конфликта, заключил политолог.