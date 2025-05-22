WSJ: Трамп отверг идею Евросоюза о «безусловном» прекращении огня на Украине
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Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил европейским лидерам о своём несогласии с идеей безусловного прекращения огня, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). При этом он отклонил сам термин «безусловный».
«Некоторые из участвовавших в телефонном разговоре в понедельник европейских лидеров настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин «безусловный», — говорится в материале.
Трамп отметил, что никогда не применял это слово в отношении прекращения огня на Украине. После его комментария лидеры европейских государств решили отказаться от использования данного термина, сообщают авторы.
Напомним, 19 мая Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, который продолжался более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление президента России по результатам беседы с американским коллегой. В частности, политик отметил стремление России к мирному разрешению конфликта на Украине.