Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 10:07

WSJ: Трамп отверг идею Евросоюза о «безусловном» прекращении огня на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил европейским лидерам о своём несогласии с идеей безусловного прекращения огня, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). При этом он отклонил сам термин «безусловный».

«Некоторые из участвовавших в телефонном разговоре в понедельник европейских лидеров настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин «безусловный», — говорится в материале.

Трамп отметил, что никогда не применял это слово в отношении прекращения огня на Украине. После его комментария лидеры европейских государств решили отказаться от использования данного термина, сообщают авторы.

«Дурят голову»: Политолог раскрыл проблему Трампа в вопросе Украины
«Дурят голову»: Политолог раскрыл проблему Трампа в вопросе Украины

Напомним, 19 мая Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом, который продолжался более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление президента России по результатам беседы с американским коллегой. В частности, политик отметил стремление России к мирному разрешению конфликта на Украине.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar