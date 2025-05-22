WSJ: Трамп отверг идею Евросоюза о «безусловном» прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил европейским лидерам о своём несогласии с идеей безусловного прекращения огня, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). При этом он отклонил сам термин «безусловный».

Трамп отметил, что никогда не применял это слово в отношении прекращения огня на Украине. После его комментария лидеры европейских государств решили отказаться от использования данного термина, сообщают авторы.