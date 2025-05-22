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22 мая, 15:07

Бизнес-джет рухнул на военный городок в США, сгорело 15 домов

Самолёт Cessna 550 упал на район в Калифорнии, где живут американские военные

Места падения самолёта в Сан-Диего. Обложка © Х / RoosterGM

Места падения самолёта в Сан-Диего. Обложка © Х / RoosterGM

В американском городе Сан-Диего пассажирский самолёт Cessna 550 рухнул на жилой дом, что привело к возгоранию 15 соседних построек и припаркованных автомобилей. Информация о возможных жертвах уточняется. О случившемся сообщает местное издание San Diego Union-Tribune со ссылкой на службу спасения.

Самолёт Cessna 550 рухнул на жилой дом в США. Видео © Х / RoosterGM

ЧП случилось около 4 часов утра по местному времени. Предварительной причиной авиакатастрофы называется густой туман, из-за которого пилот мог неверно выбрать высоту движения. По данным издания, в районе, где упал бизнес-джет, проживают военнослужащие США со своими семьями. Сейчас место падения оцеплено, эвакуированы жители близстоящих домов. Упавший самолёт может перевозить до 8 пассажиров. Сколько человек было в салоне, на данный момент неизвестно, как и то, есть ли среди них погибшие и раненые.

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Ранее Life.ru писал, что небольшой самодельный самолёт Vans RV-10 рухнул на жилые дома в калифорнийском пригороде Сими-Вэлли. Крушение привело к гибели пилота и повреждению двух жилых домов. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня.

Татьяна Миссуми
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