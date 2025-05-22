Проигравший «Локомотиву» «Трактор» не может вернуться домой из-за атаки дронов на Москву

Хоккейная команда «Трактор» из Челябинска столкнулась с проблемами при возвращении домой после поражения в финале Кубка Гагарина. Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, вылет команды задерживается из-за действующих ограничений на авиаперелёты.

Согласно официальной информации, самолёт, который должен был доставить хоккеистов в Челябинск, в настоящее время находится в аэропорту Шереметьево, а не в ярославском аэропорту Туношна, как планировалось ранее. Причиной задержки стали временные ограничения на полёты, введённые для обеспечения безопасности гражданской авиации.

«В настоящее время самолёта, предназначенного для перелета хоккейного клуба «Трактор» из Ярославля в Челябинск, на территории ярославского аэропорта нет. По имеющийся информации, он находится в аэропорту «Шереметьево», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Первоначально вылет был запланирован на 14:40 по московскому времени, но теперь рейс перенесли. В министерстве подчёркивают, что делают все возможное для скорейшего решения возникшей ситуации и организации беспрепятственного возвращения хоккеистов домой.