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22 мая, 14:56

Путин обсудил с кабмином террористические методы наёмников и солдат ВСУ

Путин: Жители Курской области ежедневно страдают от террористических методов ВСУ

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В ходе совещания с членами правительства президент Российской Федерации Владимир Путин дал решительную оценку происходящему в приграничных с Украиной районах. Глава государства заявил, что жители Курской области регулярно сталкиваются с откровенно террористическими методами, применяемыми украинскими ВС и иностранными наёмниками.

Российский лидер поделился впечатлениями от своей недавней поездки в Курскую область, где он провёл прямой и откровенный диалог с местными жителями. В центре обсуждения оказались наиболее острые вопросы, волнующие население прифронтовых населённых пунктов, которым приходится жить в условиях регулярных обстрелов ВСУ.

«Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей — жителей посёлков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наёмники», — сказал президент.

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Напомним, что 20 мая Владимир Путин побывал в Курской области впервые после её освобождения от ВСУ. Там он встретился с волонтёрами и местными жителями, а затем пожелал ознакомиться с ходом строительства новой атомной электростанции.

Владимир Озеров
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