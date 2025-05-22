В ходе совещания с членами правительства президент Российской Федерации Владимир Путин дал решительную оценку происходящему в приграничных с Украиной районах. Глава государства заявил, что жители Курской области регулярно сталкиваются с откровенно террористическими методами, применяемыми украинскими ВС и иностранными наёмниками.

Российский лидер поделился впечатлениями от своей недавней поездки в Курскую область, где он провёл прямой и откровенный диалог с местными жителями. В центре обсуждения оказались наиболее острые вопросы, волнующие население прифронтовых населённых пунктов, которым приходится жить в условиях регулярных обстрелов ВСУ.

«Мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей — жителей посёлков, деревень, которые пострадали от обстрелов и боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наёмники», — сказал президент.