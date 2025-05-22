Путин поручил оперативно создать план восстановления пострадавших регионов РФ

Президент России Владимир Путин отдал Министерству экономического развития распоряжение по оперативной разработке плана восстановления пострадавших от атак ВСУ регионов — Курской, Брянской и Белгородской областей. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с кабмином РФ.

«Поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из Администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. Программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми и материальными ресурсами», — сказал российский лидер.