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Регион
22 мая, 15:14

Путин на совещании с членами правительства рассказал об обстановке на фронте

Путин: ВС РФ активно подавляют огневые точки противника

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные активно ведут работу по подавлению огневых точек противника.

«Огневые позиции противника активно подавляются, работа продолжается», — заявил он на совещании с членами правительства 22 мая.

Ранее Путин заявил, что Москва будет отвечать на атаки со стороны ВСУ. Обещание прозвучало в телефонном разговоре с раненым главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым.

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Марина Фещенко
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