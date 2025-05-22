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22 мая, 16:01

Макрон похвастался солидарностью Китая с позицией Франции по Украине

Макрон: Франция и КНР поддерживают безусловное прекращение огня на Украине

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообщался по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего заявил, что Пекин поддерживает позицию Парижа о необходимости скорейшего и безусловного прекращения огня на украинской территории.

«[Необходим] прочный и устойчивый мир. Он начинается с немедленного и безусловного прекращения огня», — написал в соцсети Х Макрон.

Политики также затронули тему конфликта на Ближнем Востоке и обсудили экономические контакты Франции и Китая.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил европейским лидерам о своём несогласии с идеей безусловного прекращения огня. При этом он отклонил сам термин «безусловный».

Татьяна Миссуми
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