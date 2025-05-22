Макрон похвастался солидарностью Китая с позицией Франции по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообщался по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего заявил, что Пекин поддерживает позицию Парижа о необходимости скорейшего и безусловного прекращения огня на украинской территории.

«[Необходим] прочный и устойчивый мир. Он начинается с немедленного и безусловного прекращения огня», — написал в соцсети Х Макрон.

Политики также затронули тему конфликта на Ближнем Востоке и обсудили экономические контакты Франции и Китая.