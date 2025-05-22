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22 мая, 16:04

Науседа подобострастно расшаркался перед немецкой танковой бригадой в центре Вильнюса

Литва ввела в состав ВС республики немецкую танковую бригаду

Немецкие танки в Вильнюсе (2023 год). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arnoldas Vitkus

Немецкие танки в Вильнюсе (2023 год). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arnoldas Vitkus

В Литве прошла церемония ввода в состав ВС республики 45-й немецкой танковой бригады. Об этом сообщает «Delfi Литва».

Мероприятие прошло в Вильнюсе накануне прибытия в литовскую столицу нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к военнослужащим подразделения, пообещав обеспечить их всем необходимым и создать лучшие условия для службы.

«Сегодня для всех нас радостный день. Мы торжественно вводим в строй немецкую танковую бригаду, прибытие которой в Литву является исключительным событием в истории нашей страны. Дорогие немецкие солдаты, <...> мы сделаем всё, чтобы вы ни в чём не нуждались. В Литве у вас будут самые лучшие условия для учений, тренировок и жизни»,приводит его слова издание.

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Похоже что у правительства Литвы большие надежды на немецких танкистов. Если верить заявлению экс-президента республики Дали Грибаускайте, в боевых действиях такая бригада будет значительно эффективнее российского ядерного арсенала, который, по её мнению, не должен никого пугать и вообще не считается фактором сдерживания вооружённой агрессии.

Юрий Лысенко
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