Науседа подобострастно расшаркался перед немецкой танковой бригадой в центре Вильнюса
Литва ввела в состав ВС республики немецкую танковую бригаду
Немецкие танки в Вильнюсе (2023 год). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arnoldas Vitkus
В Литве прошла церемония ввода в состав ВС республики 45-й немецкой танковой бригады. Об этом сообщает «Delfi Литва».
Мероприятие прошло в Вильнюсе накануне прибытия в литовскую столицу нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к военнослужащим подразделения, пообещав обеспечить их всем необходимым и создать лучшие условия для службы.
«Сегодня для всех нас радостный день. Мы торжественно вводим в строй немецкую танковую бригаду, прибытие которой в Литву является исключительным событием в истории нашей страны. Дорогие немецкие солдаты, <...> мы сделаем всё, чтобы вы ни в чём не нуждались. В Литве у вас будут самые лучшие условия для учений, тренировок и жизни», — приводит его слова издание.
Похоже что у правительства Литвы большие надежды на немецких танкистов. Если верить заявлению экс-президента республики Дали Грибаускайте, в боевых действиях такая бригада будет значительно эффективнее российского ядерного арсенала, который, по её мнению, не должен никого пугать и вообще не считается фактором сдерживания вооружённой агрессии.