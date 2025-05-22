Науседа подобострастно расшаркался перед немецкой танковой бригадой в центре Вильнюса

В Литве прошла церемония ввода в состав ВС республики 45-й немецкой танковой бригады. Об этом сообщает «Delfi Литва».

Мероприятие прошло в Вильнюсе накануне прибытия в литовскую столицу нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к военнослужащим подразделения, пообещав обеспечить их всем необходимым и создать лучшие условия для службы.

«Сегодня для всех нас радостный день. Мы торжественно вводим в строй немецкую танковую бригаду, прибытие которой в Литву является исключительным событием в истории нашей страны. Дорогие немецкие солдаты, <...> мы сделаем всё, чтобы вы ни в чём не нуждались. В Литве у вас будут самые лучшие условия для учений, тренировок и жизни», — приводит его слова издание.

