Вассерман обвинил «свободное творчество» в усложнении школьной программы
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Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Постньюс» заявил, что излишняя сложность школьной программы в России связана с отказом от единой образовательной модели.
Комментируя информацию о том, что до 30% учебного материала оказалось слишком трудным для школьников, Вассерман указал на последствия концепции «свободного творчества» в обучении, внедрённой в предыдущие десятилетия.
По его словам, в течение последних 30 лет в системе образования преобладала идея индивидуальных образовательных траекторий, при которой стремление к единым стандартам считалось негативным. Это, считает депутат, привело к появлению множества некачественных и непроверенных учебников.
Он отметил, что сейчас ситуация начинает меняться: внедряются единые образовательные стандарты, создаются новые учебники, а из школьной программы постепенно исключают устаревшие и непригодные издания.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что почти 30% материалов в рамках школьной программы «излишне сложны» для восприятия учениками в определённом возрасте. Тем временем вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением ввести мораторий на всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах. По его словам, это необходимо для унификации подходов к оценке, пересмотра времени на задания и обсуждения нововведений с участием родителей, педагогов и экспертов.