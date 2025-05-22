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Регион
22 мая, 15:49

Вассерман обвинил «свободное творчество» в усложнении школьной программы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с «Постньюс» заявил, что излишняя сложность школьной программы в России связана с отказом от единой образовательной модели.

Комментируя информацию о том, что до 30% учебного материала оказалось слишком трудным для школьников, Вассерман указал на последствия концепции «свободного творчества» в обучении, внедрённой в предыдущие десятилетия.

По его словам, в течение последних 30 лет в системе образования преобладала идея индивидуальных образовательных траекторий, при которой стремление к единым стандартам считалось негативным. Это, считает депутат, привело к появлению множества некачественных и непроверенных учебников.

Он отметил, что сейчас ситуация начинает меняться: внедряются единые образовательные стандарты, создаются новые учебники, а из школьной программы постепенно исключают устаревшие и непригодные издания.

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Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что почти 30% материалов в рамках школьной программы «излишне сложны» для восприятия учениками в определённом возрасте. Тем временем вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением ввести мораторий на всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах. По его словам, это необходимо для унификации подходов к оценке, пересмотра времени на задания и обсуждения нововведений с участием родителей, педагогов и экспертов.

Алексей Берковиц
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