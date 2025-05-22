Жителя Одинцово, ударившего кошку о фасад дома, привлекли к ответственности
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В подмосковном Одинцово возбуждено административное дело в отношении 44-летнего местного жителя, зафиксированного на видео при жестоком обращении с животным. Как сообщила спикер МВД РФ Ирина Волк, инцидент произошёл в одном из домов на улице Маршала Толубко.
«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили видео, где запечатлено, как житель одного из домов по улице Маршала Толубко, находясь у открытого окна квартиры, издевался над кошкой, а затем ударил её о фасад здания», — написала она в личном телеграм-канале.
Нарушитель был доставлен в отдел полиции, где в его отношении составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В настоящее время проводится дополнительная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение, в том числе о возможном привлечении к более строгой ответственности за жестокое обращение с животными.
Ранее Life.ru рассказывал, как проживающий в Москве художник и блогер Иван Namer сбросил своего домашнего кота с четвёртого этажа и записал это на видео. Свой поступок он объяснил огорчением от того, что его любимый ФК ПСЖ не смог стать чемпионом Франции, а питомец в очередной раз сломал лоток. Вдобавок он заявил, что котик его утомил и «слишком дорого ему обходится». Ситуацией заинтересовалась прокуратура, позже суд назначил неадекватному болельщику меру пресечения в виде запрета определённых действий.