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Специальная военная операция (СВО)

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22 мая, 17:34

В Татарстане хирурги извлекли осколок из сердца ветерана СВО

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В Татарстане ветерану СВО провели операцию по извлечению осколка из сердца. Об этом сообщил заведующий отделением торакальной хирургии Республиканской клинической больницы Валерий Матвеев.

Рядовой 25-й армии Владимир Тимаков, командир штурмовой группы, получил серьёзное ранение от кассетных боеприпасов. Осколок, застрявший в грудной аорте, удалить не удалось, и он был уволен из Вооружённых сил РФ по состоянию здоровья.

«Одна из них (бомб. — Прим. Life.ru) прилетела точно в спину. После этого три часа пролежал на морозе, у меня пробито лёгкое: четыре дыры навылет. Я не мог дышать толком», — рассказал военнослужащий.

По словам врача, хирурги освободили лёгкое от соединительных тканей и извлекли осколок, это заняло около трёх часов. Операцию усложнял гемоторакс — скопление крови в плевральной области.

«Операция была выполнена эндоскопически, без широкого травматичного доступа. Сложность была в том, что ранее он перенёс проникающее ранение», — подчеркнул врач, добавив, что спустя неделю после операции пациент готов к выписке.

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Медик-штурмовик из «Ахмата» рассказал, как спас бойца с пробитым лёгким

Ранее Life.ru писал, что в Курской области медицинским работникам удалось спасти бойца СВО, который получил смертельное ранение. Врачи провели успешную операцию на открытом сердце. По словам хирурга с позывным Ланцет, если бы эту процедуру не выполнили, боец не дожил бы до следующего этапа эвакуации.

Анастасия Никонорова
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