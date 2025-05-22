В Татарстане хирурги извлекли осколок из сердца ветерана СВО

В Татарстане ветерану СВО провели операцию по извлечению осколка из сердца. Об этом сообщил заведующий отделением торакальной хирургии Республиканской клинической больницы Валерий Матвеев.

Рядовой 25-й армии Владимир Тимаков, командир штурмовой группы, получил серьёзное ранение от кассетных боеприпасов. Осколок, застрявший в грудной аорте, удалить не удалось, и он был уволен из Вооружённых сил РФ по состоянию здоровья.

«Одна из них (бомб. — Прим. Life.ru) прилетела точно в спину. После этого три часа пролежал на морозе, у меня пробито лёгкое: четыре дыры навылет. Я не мог дышать толком», — рассказал военнослужащий.

По словам врача, хирурги освободили лёгкое от соединительных тканей и извлекли осколок, это заняло около трёх часов. Операцию усложнял гемоторакс — скопление крови в плевральной области.

«Операция была выполнена эндоскопически, без широкого травматичного доступа. Сложность была в том, что ранее он перенёс проникающее ранение», — подчеркнул врач, добавив, что спустя неделю после операции пациент готов к выписке.