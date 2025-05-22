Восемь жителей пострадали при обстреле ВСУ посёлка под Ясиноватой в ДНР
Обложка © Telegram / Глава Ясиноватского МО
Посёлок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Восемь мирных жителей получили ранения, сообщил врио главы муниципалитета Александр Пеняев.
«В результате обстрела [со стороны] украинских вооружённых формирований ранения различной степени тяжести получили восемь жителей посёлка Пантелеймоновки, повреждены частные дома и многоквартирный жилой дом», — сообщил Пеняев в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области в результате обстрела ВСУ погиб местный житель. Ещё два мужчины получили множественные осколочные ранения. Несмотря на полное освобождение региона, оставаться в приграничных зонах по-прежнему опасно.