Восемь жителей пострадали при обстреле ВСУ посёлка под Ясиноватой в ДНР

Посёлок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Восемь мирных жителей получили ранения, сообщил врио главы муниципалитета Александр Пеняев.

«В результате обстрела [со стороны] украинских вооружённых формирований ранения различной степени тяжести получили восемь жителей посёлка Пантелеймоновки, повреждены частные дома и многоквартирный жилой дом», — сообщил Пеняев в своём телеграм-канале.