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Регион
22 мая, 18:32

«12–15, наверное, осилю»: Зеленский поведал о своих физических способностях на форуме о спорте

Зеленский заявил, что может подтянуться 12-15 раз, но турников не нашлось

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский, похоже, всерьёз считает себя настоящим атлетом, ведь на недавнем форуме «Инновации и развитие в спорте в условиях войны» он заявил, что может подтянуться около 15 раз.

«Сколько раз вы подтягиваетесь?» — спросили журналисты экс-комика.

Зеленский с уверенностью ответил: «Мне 47 лет. 47 раз не смогу. Но 12–15, наверное, осилю».

Он даже добавил, что хотел бы продемонстрировать свои способности, чтобы никто не подумал, что он врёт, но вот беда — поблизости не оказалось турников. Видимо, спорт у него в планах, но реализация пока хромает.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к новому этапу переговоров с Москвой. Он уточнил, что обсуждает детали с союзниками после разговора с представителем США. Экс-комик отметил, что Украина обсуждает с партнёрами формат и условия предстоящих встреч с российской стороной. Зеленский выразил благодарность всем, кто поддерживает Незалежную в этом процессе. Он также подчеркнул, что Вашингтон должен участвовать в мирных переговорах, так как, по его мнению, в России опасаются США.

Анастасия Никонорова
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