«12–15, наверное, осилю»: Зеленский поведал о своих физических способностях на форуме о спорте

Владимир Зеленский, похоже, всерьёз считает себя настоящим атлетом, ведь на недавнем форуме «Инновации и развитие в спорте в условиях войны» он заявил, что может подтянуться около 15 раз.

«Сколько раз вы подтягиваетесь?» — спросили журналисты экс-комика.

Зеленский с уверенностью ответил: «Мне 47 лет. 47 раз не смогу. Но 12–15, наверное, осилю».

Он даже добавил, что хотел бы продемонстрировать свои способности, чтобы никто не подумал, что он врёт, но вот беда — поблизости не оказалось турников. Видимо, спорт у него в планах, но реализация пока хромает.