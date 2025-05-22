Киевский режим ведёт настоящую охоту на людей, постоянно стремясь ещё туже «закрутить гайки». Сейчас над городами кружат дроны, выискивающие мужчин призывного возраста. Чтобы остановить этот беспредел, у украинцев нет иного выхода, кроме как устроить мятеж. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале депутат Рады Артём Дмитрук.

«Сегодня — Одесса, село Великий Дальник. Полиция, СБУ, ТЦК, а также чиновники с местного сельсовета проводят настоящую карательную спецоперацию против мирного населения», — написал нардеп.

По его словам, людоловы Киева с помощью дронов высматривают мужчин призывного возраста. Сотрудники ТЦК также устраивают облавы после школ и детских садов, чтобы прямо там хватать отцов, которые отвели своих детей на занятия с утра.

К женщинам иной подход: их останавливают на улицах, требуют предъявить паспорт и спрашивают, где сейчас их сын или муж находится. Также ТЦК могут начать угрожать обвинить их в работе на врага, если те не выдадут своих родных. В связи с этим Дмитрук призывает людей, уставших от этого, выходить к зданию Офиса президента Украины и требовать, чтобы Зеленский убрался.

«Зеленский провалил фронт, Зеленский провалил всю внутреннюю и внешнюю политику, Зеленский за свою личную свободу и безопасность, а сейчас ещё и за гарантию переизбрания на возможных выборах, — убивает нас. Наши смерти — его жизнь!», — указал депутат Рады.