В Челябинске откроют первый в России музей истории христианского искусства

Челябинская епархия объявила о создании первого в России музея, посвящённого истории христианского искусства. 24 мая в кафедральном соборе Рождества Христова состоится торжественное открытие. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Музей расскажет о периоде становления христианства, начиная с его зарождения и заканчивая Миланским эдиктом. Интерактивные экспозиции представят историю ключевых христианских символов, таких как хлеб, рыба и другие. Посетители смогут увидеть реконструкцию богослужений в катакомбах и узнать об обнаружении раннехристианского храма в городе Дура-Европос.

Значительная часть экспозиции посвящена формированию образа Иисуса Христа в искусстве, с акцентом на переходе от символических изображений к иконописным. В музее представлены высокоточные копии фресок и надгробных плит из римских катакомб, тщательно воспроизводящие все детали и повреждения, сохранившиеся до наших дней.