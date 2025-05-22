В ходе боёв за населённый пункт Новооленовка в Донецкой области произошёл необычный инцидент, о котором рассказал боец 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Мурат Гаджикурбанов. Поздним вечером, когда российские штурмовики уже заняли один из домов, ранее контролируемый ВСУ, к ним неожиданно зашёл украинский военнослужащий.

Боец ВСУ, не подозревая, что здание перешло под контроль российских войск, спокойно вошёл внутрь без бронежилета и каски, рассчитывая попросить сигарет у своих сослуживцев. По словам Гаджикурбанова, украинский военный был крайне удивлён, обнаружив вместо своих товарищей российских бойцов. Его сразу же взяли в плен, вспоминает российский военнослужащий в беседе с РИА «Новости».

Во время допроса пленный сообщил, что позиции его подразделения находятся всего в 15 метрах от этого дома. Он также указал расположение других украинских бойцов и даже просил не убивать своих сослуживцев, утверждая, что они готовы сдаться. Однако при попытке задержания группа ВСУ оказала сопротивление, в результате чего была уничтожена.

Этот случай произошёл во время зачистки улиц Новооленовки, где, по словам российского бойца, украинские военные часто не ожидали столь стремительного продвижения российских подразделений. Гаджикурбанов отметил, что в другом доме застали противника врасплох — один боец спал, а другой в это время готовил еду.