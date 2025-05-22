В Ивановской области подавлен украинский БПЛА

«В Шуйском районе вне населённых пунктов уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты оперативных и экстренных служб» , — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. В оперативном штабе подчеркнули, что в области сохраняется угроза со стороны беспилотников.

Ранее Life.ru писал, что беспилотники ВСУ попытались нанести удар по городу Шуя в Ивановской области. Жители города сообщали о громких взрывах, а также о срабатывании тревожной сирены. Вооружённые силы Украины осуществляют масштабную атаку с использованием дронов на российские регионы, в том числе пытаются достичь столицы. Российские средства противовоздушной обороны эффективно справляются с угрозой. С вечера 20 мая до утра 22 мая было сбито почти 500 украинских беспилотников.