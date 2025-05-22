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Регион
22 мая, 17:49

В Ивановской области подавлен украинский БПЛА

Обложка © freepik/kjpargeter

Обложка © freepik/kjpargeter

В Шуйском районе Ивановской области был подавлен беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом информирует оперативный штаб региона.

«В Шуйском районе вне населённых пунктов уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты оперативных и экстренных служб», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы. В оперативном штабе подчеркнули, что в области сохраняется угроза со стороны беспилотников.

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Ранее Life.ru писал, что беспилотники ВСУ попытались нанести удар по городу Шуя в Ивановской области. Жители города сообщали о громких взрывах, а также о срабатывании тревожной сирены. Вооружённые силы Украины осуществляют масштабную атаку с использованием дронов на российские регионы, в том числе пытаются достичь столицы. Российские средства противовоздушной обороны эффективно справляются с угрозой. С вечера 20 мая до утра 22 мая было сбито почти 500 украинских беспилотников.

Анастасия Никонорова
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