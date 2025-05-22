Путин задал Лут вопрос о стабилизации цен на сельхозпродукцию

На совещании с правительством президент России Владимир Путин обсудил с министром сельского хозяйства Оксаной Лут ситуацию с ценами на продовольственные товары. Российский лидер задал чиновнице прямой вопрос о том, устаканятся ли цены в будущем.

«Можем рассчитывать на стабилизацию цен, да?» — спросил он.

Министр сельского хозяйства пояснила, что ценовая динамика на различные группы продуктов неоднородна. Наибольшее беспокойство вызывают цены на овощи и картофель, что связано с рекордным урожаем прошлого года и последовавшим за ним падением цен. По словам Лут, ситуация должна улучшиться с началом сбора нового урожая в конце июня, что приведёт к снижению цен уже в июле.

Согласно последним данным Росстата, за апрель 2025 года, наиболее значительный рост цен отмечен на картофель (14%), белокочанную капусту (20,2%), свеклу (16,9%) и репчатый лук (16,1%). В то же время зафиксировано снижение цен на огурцы (8,6%), апельсины (7,4%) и помидоры (4,8%). Министр подчеркнула, что правительство продолжает мониторить ситуацию и принимать меры для стабилизации цен на социально значимые продукты питания.