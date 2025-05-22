Украинский БПЛА сбили на окраине Обнинска в Калужской области
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Украинский беспилотник сбили на окраине Обнинска Калужской области. По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений на земле тоже не последовало. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня вечером силами ПВО на окраине города Обнинска сбит БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.
Власти добавили, что на месте уже работают специалисты оперативной группы.
Как сообщал Life.ru, этим же вечером, 22 мая, беспилотный летательный аппарат сбили в Ивановской области. БПЛА уничтожили в Шуйском районе вне населённых пунктов.