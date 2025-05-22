Украинский БПЛА сбили на окраине Обнинска в Калужской области

Украинский беспилотник сбили на окраине Обнинска Калужской области. По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений на земле тоже не последовало. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня вечером силами ПВО на окраине города Обнинска сбит БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Власти добавили, что на месте уже работают специалисты оперативной группы.