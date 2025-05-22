Гладков попросил у Путина 3 млрд рублей на отселение жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в стабилизации сложившейся оперативной ситуации. Он предложил выделить 3 миллиарда рублей для отселения жителей из четырех населённых пунктов.

«Я хотел попросить помощи по решению сверхочередных задач, которые направлены на стабилизацию текущей ситуации, связанной с оперативной обстановкой. Первый вопрос — это выделение средств в размере 3 миллиардов рублей на отселение четырёх населённых пунктов Краснояружского района, которые пострадали в последние два с половиной месяца в результате жёсткой агрессии», — сказал он на совещании Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Гладков также добавил, что «в результате отселения весь район фактически прекратил свое существование».

«И один населённый пункт уже закрыт год, там ни одного человека не проживает, и надо принимать решение по предоставлению жилья», — добавил глава Белгородской области.