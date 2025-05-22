Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 19:34

ВСУ били по Пантелеймоновке американскими шрапнельными ракетами HIMARS

Установка HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Установка HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР с помощью американской РСЗО HIMARS 22 мая. Об этом сообщил журналистам Сергей Переверзев, начальник отдела оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«На месте происшествия сотрудники управления по фиксации военных преступлений Украины нашли соответствующие осколки. Обстрел велся с использованием ракет РСЗО «Хаймерс», шрапнельная ракета М30А1», —указал Переверзев.

ВСУ сбросили бомбу на магазин в курском селе, есть раненые
ВСУ сбросили бомбу на магазин в курском селе, есть раненые

Как сообщал Life.ru, при обстреле посёлка Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР ранения получили восемь мирных жителей. Также пострадали частные дома и многоквартирный жилой дом.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar