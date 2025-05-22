ВСУ били по Пантелеймоновке американскими шрапнельными ракетами HIMARS
Установка HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР с помощью американской РСЗО HIMARS 22 мая. Об этом сообщил журналистам Сергей Переверзев, начальник отдела оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
«На месте происшествия сотрудники управления по фиксации военных преступлений Украины нашли соответствующие осколки. Обстрел велся с использованием ракет РСЗО «Хаймерс», шрапнельная ракета М30А1», —указал Переверзев.
Как сообщал Life.ru, при обстреле посёлка Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе ДНР ранения получили восемь мирных жителей. Также пострадали частные дома и многоквартирный жилой дом.