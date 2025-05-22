ВСУ били по Пантелеймоновке американскими шрапнельными ракетами HIMARS

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР с помощью американской РСЗО HIMARS 22 мая. Об этом сообщил журналистам Сергей Переверзев, начальник отдела оперативной работы управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.