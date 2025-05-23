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Регион
22 мая, 22:39

Правительство РФ продлило требование о продаже валютной выручки экспортёрами

Здание Правительства РФ. Обложка © Life.ru

Здание Правительства РФ. Обложка © Life.ru

Правительство России продлило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортёров до 30 апреля 2026 года. Соответствующее постановление было принято в рамках реализации указа президента и опубликовано в официальном Telegram-канале кабинета министров.

Согласно документу, с 25 мая 2025 года компании из утверждённого перечня обязаны зачислять на счета в российских банках не менее 40% валютной выручки, полученной по внешнеторговым контрактам. При этом им необходимо продавать на внутреннем рынке не менее 90% от зачисленных средств, но не менее 25% от общей суммы по каждому контракту.

Данная мера, действовавшая ранее до 30 апреля 2025 года, направлена на обеспечение стабильного притока иностранной валюты на внутренний рынок. В правительстве подчеркивают, что продление этого механизма с сохранением прежних нормативов позволит поддерживать прогнозируемость валютного рынка.

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Напомним, что указ президента России о продаже валютной выручки обязывает отечественных экспортёров к продаже части дохода в иностранной валюте на внутреннем рынке. Это делается для стабилизации курса рубля, обеспечения валютной ликвидности и снижения санкционной давления на рынок финансов.

Ранее глава РФ Владимир Путин призвал устранить избыток бюрократии в строительной отрасли. Президент подчеркнул необходимость решения этого вопроса для стимуляции развития сферы.

Юрий Лысенко
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