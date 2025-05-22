Пользователи соцсети X сообщают о масштабном сбое в США и Европе

Пользователи соцсети X сообщают о серьёзных неполадках в работе сервиса. По данным Downdetector, сбой начался примерно в 21:00 по московскому времени. Большинство жалоб поступило из США — более 1 300 пользователей отметили проблемы.

Также за последний час не обошлось без жалоб и от пользователей Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и других стран. Чаще всего люди сообщают о сбоях на веб-сайте и в приложении соцсети. Кроме этого многие столкнулись с проблемами при соединении с сервером.