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22 мая, 19:01

Пользователи соцсети X сообщают о масштабном сбое в США и Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Пользователи соцсети X сообщают о серьёзных неполадках в работе сервиса. По данным Downdetector, сбой начался примерно в 21:00 по московскому времени. Большинство жалоб поступило из США — более 1 300 пользователей отметили проблемы.

Также за последний час не обошлось без жалоб и от пользователей Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и других стран. Чаще всего люди сообщают о сбоях на веб-сайте и в приложении соцсети. Кроме этого многие столкнулись с проблемами при соединении с сервером.

Более 90 тысяч пользователей в США сообщили о сбоях платформы Reddit
Более 90 тысяч пользователей в США сообщили о сбоях платформы Reddit

Ранее, 20 мая, пользователи из России массово жаловались на сбои в работе сайтов ФНС и «Честного знака». Чаще всего проблемы возникали при попытке войти в личный кабинет.

Лия Мурадьян
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