Власти США запретили Гарварду принимать иностранных студентов

Гарвард потерял право принимать иностранных студентов. Об этом объявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«Пишу, чтобы уведомить вас о том, что, начиная с настоящего момента, аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана», — отметила министр в своём заявлении.

По её словам, иностранные студенты теперь обязаны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить текущий статус. Ноэм добавила, что власти могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов.