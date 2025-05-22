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22 мая, 20:12

Власти США запретили Гарварду принимать иностранных студентов

Гарвардский университет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marcio Jose Bastos Silva

Гарвардский университет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marcio Jose Bastos Silva

Гарвард потерял право принимать иностранных студентов. Об этом объявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«Пишу, чтобы уведомить вас о том, что, начиная с настоящего момента, аккредитация Гарвардского университета в Программе студенческих и обменных визитов отозвана», — отметила министр в своём заявлении.

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По её словам, иностранные студенты теперь обязаны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить текущий статус. Ноэм добавила, что власти могут запретить и другим университетам принимать иностранных студентов.

Ранее Life.ru сообщал, что министерство внутренней безопасности США рассматривает идею телевизионного шоу. В этом проекте мигранты будут состязаться за получение американского гражданства. Идею шоу предложил продюсер и мигрант из Канады Роб Уорсофф. Он вынашивал её с времён президентства Барака Обамы.

Лия Мурадьян
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