Украинский суд заочно приговорил продюсера Юрия Бардаша к 10 годам тюрьмы
Продюсер Юрий Бардаш. Обложка © Telegram / Философия Бардаша
Винницкий городской суд вынес заочный приговор известному музыкальному продюсеру Юрию Бардашу, приговорив его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В обвинительном заключении указано, что музыкант якобы занимался «разжиганием национальной и религиозной вражды» и демонстрировал «негативное отношение к украинскому народу».
Администратор артиста в комментарии Mash иронично отреагировала на новость о конфискации, отметив, что у продюсера никогда не было имущества на территории Украины.
«Юрий готов и дальше трудиться на благо России», — заявила представительница музыканта.
Ранее Верховный суд Украины поддержал решение Владимира Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского* в связи с наличием у него израильского паспорта. Украинское законодательство запрещает двойное гражданство.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.