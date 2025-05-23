Украинский суд заочно приговорил продюсера Юрия Бардаша к 10 годам тюрьмы

Винницкий городской суд вынес заочный приговор известному музыкальному продюсеру Юрию Бардашу, приговорив его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В обвинительном заключении указано, что музыкант якобы занимался «разжиганием национальной и религиозной вражды» и демонстрировал «негативное отношение к украинскому народу».

Администратор артиста в комментарии Mash иронично отреагировала на новость о конфискации, отметив, что у продюсера никогда не было имущества на территории Украины.

«Юрий готов и дальше трудиться на благо России», — заявила представительница музыканта.

Ранее Верховный суд Украины поддержал решение Владимира Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского* в связи с наличием у него израильского паспорта. Украинское законодательство запрещает двойное гражданство.