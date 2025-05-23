Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 22:03

Украинский суд заочно приговорил продюсера Юрия Бардаша к 10 годам тюрьмы

Продюсер Юрий Бардаш. Обложка © Telegram / Философия Бардаша

Продюсер Юрий Бардаш. Обложка © Telegram / Философия Бардаша

Винницкий городской суд вынес заочный приговор известному музыкальному продюсеру Юрию Бардашу, приговорив его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В обвинительном заключении указано, что музыкант якобы занимался «разжиганием национальной и религиозной вражды» и демонстрировал «негативное отношение к украинскому народу».

Администратор артиста в комментарии Mash иронично отреагировала на новость о конфискации, отметив, что у продюсера никогда не было имущества на территории Украины.

«Юрий готов и дальше трудиться на благо России», — заявила представительница музыканта.

На Украине суд закрыл дело о разделе имущества Марины и Петра Порошенко*
На Украине суд закрыл дело о разделе имущества Марины и Петра Порошенко*

Ранее Верховный суд Украины поддержал решение Владимира Зеленского о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского* в связи с наличием у него израильского паспорта. Украинское законодательство запрещает двойное гражданство.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar